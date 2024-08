Razmere na cestah se počasi umirjajo

Ljubljana, 3. avgusta - Potem ko je bil promet na slovenskih cestah, posebej gorenjski in primorski avtocesti, ves dan močno zgoščen, so se razmere zvečer začele počasi umirjati. Potovalni čas od Ljubljane proti Karavankam se je z več kot dveh ur skrajšal na uro in pol, potovalni čas od Kopra do Ljubljane pa z dveh ur na eno uro.