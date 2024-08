Na Hrvaškem jahta trčila v trajekt

Zadar, 3. avgusta - V Pašmanskem kanalu med Biogradom na Moru in otokom Pašman je v petek zvečer 49-metrska jahta trčila v krmo trajekta hrvaške družbe Jadrolinija. Kot je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, v trčenju ni bil nihče poškodovan, prav tako ni prišlo do onesnaženja morja.