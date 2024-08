Šefic danes z eno od družin o cenitvi poplavljenega objekta in iskanju nove lokacije

Luče, 3. avgusta - Predstavniki vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih z namenom pospešitve postopkov in predstavitev cenitev lastnikom objektov nadaljujejo individualne pogovore na terenu. Danes so v občini Luče obiskali družino, ki se bo selila na nadomestitveno lokacijo. Pogovor je tekel o možnih rešitvah in cenitvi objekta, predvidenega za rušenje.