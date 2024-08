Na območju Elektra Maribor po petkovem neurju številni brez električne energije

Maribor, 3. avgusta - Petkova neurja z močnim vetrom in točo, ki so divjala predvsem po osrednji in severovzhodni Sloveniji, so povzročila tudi težave pri oskrbi z električno energijo. Elektro Maribor je največ nevšečnosti zaznal na področju Ljutomera, Radencev in Lenarta, kjer je bilo do 11.30 brez napajanja z električno energijo 1329 odjemalcev.