Ukrajinski droni na jugu Rusije napadli skladišča goriva

Kijev/Moskva, 3. avgusta - Ukrajinski droni so minulo noč na jugu Rusije napadli skladišča goriva. V več skladiščih so po napadih izbruhnili požari, je na Telegramu poročal ruski spletni novičarski portal Mash. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so nad Rusijo ponoči prestregli 76 dronov. Iz Ukrajine medtem poročajo o ruskih napadih z droni.