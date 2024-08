Celovec/Zagreb, 3. avgusta - Neurja, ki so v petek pozno popoldne in zvečer divjala na severovzhodu in v osrednjem delu Slovenije, so prizadela tudi avstrijsko Koroško in Štajersko ter sever Hrvaške. Od tam poročajo o poplavljenih cestah, podrtih drevesih in odkritih strehah.