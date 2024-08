Izpuščeni ruski disidenti z mešanimi občutki po izmenjavi zapornikov

Bonn, 3. avgusta - Ruski opozicijski politiki Vladimir Kara-Murza, Ilja Jašin in Andrej Pivovarov, ki so bili izpuščeni v okviru izmenjave med Zahodom in Moskvo, so v petek izrazili mešane občutke do izmenjave. Jašin je dejal, da dogovor spodbuja ruski režim, da zajame še več talcev, Kara-Murza pa je dodal, da je v Rusiji še vedno pridržanih veliko nedolžnih ljudi.