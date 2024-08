New York, 2. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so padle v petek po razočarajočem poročilu o zaposlovanju v ZDA, ki je povečalo skrbi glede recesije, obenem pa povečalo možnosti za znižanje obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.