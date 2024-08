Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 8.)

Ljubljana, 2. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o ruskih vohunih Artjomu in Anni Dulceva, ki ju je Slovenija izročila v okviru izmenjave zapornikov in katerih otroka sta šele na letalu, ki ju je iz Ankare pripeljalo v Moskvo, izvedela, da sta Rusa in da tudi ne znata rusko.