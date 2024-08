Jesenice, 2. avgusta - Predor Karavanke, ki je bil zaradi prometne nesreče od okoli 19. ure zaprt v obe smeri, je ponovno odprt, poroča prometnoinformacijski center. Do prometne nesreče z materialno škodo je prišlo na avstrijski strani predora. Nesrečo so obravnavali avstrijski varnostni organi, so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj.