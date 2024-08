Na pravosodno ministrstvo ena ponudba za izvedbo zunanje revizije nakupa stavbe na Litijski

Ljubljana, 2. avgusta - Ponudbo za izvedbo zunanje revizije postopka nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani je po povabilu ministrstva za pravosodje oddalo podjetje Ernst&Young, so za STA navedli na ministrstvu za pravosodje. Glede na ponujen obseg storitev in ceno mora ministrstvo ponudbo še podrobneje proučiti, so sporočili.