Ameriške tovarne junija z nepričakovano velikim padcem naročil

Washington, 2. avgusta - Ameriške tovarne so junija zabeležile nepričakovano velik padec novih naročil. Ta so se na mesečni ravni skrčila za 3,3 odstotka, potem ko je ministrstvo za trgovino ZDA maja poročalo o 0,5-odstotnem padcu. Ekonomisti so napovedovali 2,9-odstotni padec, poroča agencija Reuters.