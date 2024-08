Ministrstvo pripravilo prvi pregled področja komuniciranja znanosti

Ljubljana, 3. avgusta - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je pripravilo prvi pregled področja komuniciranja znanosti v obliki analize stanja in priporočil za izboljšave na tem področju. Dokument poudarja vlogo komuniciranja znanosti pri širjenju zanesljive znanstvene vednosti ter opisuje učinkovito upravljanje in izvajanje te dejavnosti.