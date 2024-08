Zlata judoistka Andreja Leški se je vrnila v domovino

Brnik, 2. avgusta - Prva slovenska junakinja letošnjih poletnih olimpijskih iger v Parizu se je vrnila v domovino. Judoistko Andrejo Leški, ki je v ponedeljek v kategoriji do 63 kilogramov osvojila odličje zlatega leska, so po vrnitvi iz francoske prestolnice na letališču Jožeta Pučnika pričakali svojci, prijatelji in športni privrženci.