Okrogla miza o trajnosti v športu s smernicami za lepšo prihodnost

pripravil Aljoša Žvirc

Pariz, 2. avgusta - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes v Slovenski hiši v Parizu organiziral okroglo mizo o trajnosti v športu, na kateri so sodelovali številni veliki gosti. Čeprav je nekdanji evropski komisar za znanost in raziskave ter okolje Janez Potočnik dejal, da stvari ne potekajo najbolje, so skušali vpleteni ponuditi smernice za boljši jutri.