Ljubljanska borza: SBI TOP ob več kot dva odstotka

Ljubljana, 2. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju zabeležil 2,13-odstotni padec in trgovanje sklenil pri 1602,04 točke. Pod gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB in Krke, ki so padle za 2,61 oz. 2,55 odstotka. Vlagatelji so ustvarili za 3,5 milijona evrov poslov, od tega z delnicami NLB 1,65 milijona.