Sporočilo uredništvom - izjava za medije predsednika vlade Goloba in državnega sekretarja Volka

Ljubljana, 2. avgusta - Predsednik vlade Robert Golob in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk bosta danes ob 17.30 (in NE ob 16.30) v velikem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 20 (vhod na železnih vratih pri garažah) dala izjavo za medije v zvezi z izmenjavo obsojencev med zahodnimi zavezniki in Rusko federacijo, so sporočili z Ukoma.