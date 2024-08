V delih Nemčije zaradi močnih neviht poplavljalo ceste in domove

Berlin, 2. avgusta - Zaradi močnih neviht so bile v delih Nemčije poplavljene ceste in domovi, ponekod je bila prekinjena oskrba z elektriko, so danes sporočile oblasti. O težavah poročajo zlasti iz Hessna v osrednjem delu države in z Bavarske na jugu, kjer se pripravljajo na nove nevihte. Ponekod je nastala tudi precejšnja škoda.