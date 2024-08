Razstava Polonce Lovšin v Slovenj Gradcu naslavlja ekološko krizo

Slovenj Gradec, 3. avgusta - V okviru projekta Popotovanje po Arte Utile bodo drevi v Galeriji raum AU v Slovenj Gradcu odprli razstavo vizualne umetnice in arhitektke Polonce Lovšin. Razstava z naslovom Nazaj v mesto in naprej k naravi neposredno naslavlja aktualno ekološko krizo. V središču razstave so čebele in prek njih človek, narava in mesto ter krhko razmerje med njimi.