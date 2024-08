Razvoj metod strojnega učenja in umetne inteligence podprt z evropskimi sredstvi

Ljubljana, 2. avgusta - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt razvoja metod strojnega učenja in umetne inteligence Machine Learning for Science and Humanities - SMASH. Za projekt v skupni vrednosti 9,95 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj namenil 2,1 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.