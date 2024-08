V dolini Ločnice začenjajo gradnjo petih novih mostov

Medvode, 2. avgusta - V dolini Ločnice bodo v prihodnjih dneh začeli rušiti in graditi pet novih mostov in mostičkov, so sporočili iz Občine Medvode. Zamenjati jih je treba zaradi spodjedenih temeljev in dotrajanosti armiranobetonske konstrukcije. Dinamika del bo odvisna predvsem od vremenskih razmer, na občini upajo, da bodo vsa zaključena še pred zimo.