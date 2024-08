Hrvaška za evropsko komisarko znova predlaga Šuico

Zagreb, 2. avgusta - Hrvaška vlada je v četrtek odločila, da bo Dubravko Šuico znova predlagala za kandidatko Hrvaške za članico Evropske komisije. Šuica, ki je sedaj podpredsednica komisije za demokracijo in demografijo, se je na omrežju X že zahvalila vladi in premierju in sporočila, da bo še naprej predana enotnosti in blaginji vseh državljanov EU.