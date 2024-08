Čiček in Yildiz kuratorja bienala mladih umetnikov Mediterranea 20

Ljubljana/Nova Gorica, 2. avgusta - Umetniška vodja Galerije Škuc Tia Čiček in direktor Staatliche Kunsthalle Baden-Baden Misal Adnan Yildiz sta izbrana za kuratorico in kuratorja za Mediterranea 20 - bienala mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja z osrednjo temo Brezmejno. Bienale bo potekal v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica.