Mladi za podnebno pravičnost ob Magnificovem koncertu v obrambo Tivoliju in stroki

Ljubljana, 2. avgusta - Mladi za podnebno pravičnost, iniciativa LOM in del stroke so zgroženi nad odločbo, s katero je ministrstvo za naravne vire in prostor ugodilo pritožbi Magnifica na odločitev zavoda za varstvo narave glede izvedbe koncerta v Tivoliju. Menijo, da je odločba ministrstva politične in ne strokovne narave, med drugim zahtevajo revizijo odločbe.