Čebelarji pozvali k bojkotu nakupa ponarejenega medu

Lukovica, 2. avgusta - Evropski čebelarji so potrošnike in proizvajalce hrane pozvali, naj ne kupujejo ponarejenega medu in čebeljih pridelkov. Hkrati so vse pozvali, naj podprejo čebelarstvo in kmetijstvo z nakupom lokalnih čebeljih pridelkov, so danes sporočili iz slovenske in evropske čebelarske zveze.