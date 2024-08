Avstralski policisti zasegli skoraj 900 kilogramov metamfetamina

Sydney, 2. avgusta - Avstralska policija je danes sporočila, da je v Sydneyju zasegla skoraj 900 kilogramov metamfetamina, ki so ga v državo pritihotapili iz ZDA v pošiljki industrijskih strojev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vrednost zasežene pošiljke drog so ocenili na približno 538 milijonov ameriških dolarjev. V povezavi s primerom so aretirali 31-letnika.