Izkoristi počitnice: Ideja za aktivnosti na prostem tudi družabne igre izpred desetletij

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 6. avgusta - Pri preživljanju prostega časa z otroki na prostem je možno preizkusiti tudi družabne igre, priljubljene pred desetletji. Nekatere zahtevajo precej gibalnih spretnosti, denimo gumitvist. Pri še starejših igrah pa otroci niso imeli pripomočkov in so se morali znajti sami, so za STA povedali v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM).