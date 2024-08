Pod okriljem inženirske zbornice pripravili nove tehnične smernice za obnovo in razvoj

Ljubljana, 2. avgusta - Lanske poplave so spremenile tudi robne pogoje za načrtovanje in projektiranje. Zato je Inženirska zbornica Slovenije s pomočjo strokovnjakov pristopila k pripravi novih tehničnih smernic za obnovo in razvoj. Te so v zaključni fazi strokovne razprave in zajemajo urejanje hudourniških voda, načrtovanje mostov in zaščito pred plazovi.