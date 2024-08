Voznik v Celju na prehodu za pešce trčil v kolesarja in pobegnil

Celje, 2. avgusta - V sredo je voznik belega clia na Čopovi ulici v Celju na označenem prehodu za kolesarje in pešce trčil v kolesarja in kolesarko, ki sta po trčenju padla po tleh. Voznik je nato oba obvozil in odpeljal v smeri Ostrožnega. Policija voznika poziva, da pokliče na telefonsko številko 113, za informacije o njem pa prosijo tudi morebitne očividce.