Večer o strpnejši družbi (2. 8.)

Maribor, 2. avgusta - Franja Žišt v komentarju K strpnejši družbi piše o napredku k strpnejši družbi in preprečevanju nasilja. Avtorica izpostavlja primer grožnje z napadom v slovenskih šolah po izvršenem napadu na Finskem. Poudarja, da kar smo nekoč spremljali od daleč, so družbene spremembe prinesle tudi v naše kraje in šole.