Primorske novice o zmagah na olimpijskih igrah (2. 8.)

Koper, 2. avgusta - Aleš Sorta v komentarju Najslajše zmage so za gost(itelj)e iger piše o zmagah na olimpijskih igrah v Parizu. Avtor poudarja, da so te neprimerljive z ostalimi tekmovanji, saj so športniki tam deležni globalne podpore, vendar prednost domačega terena vseeno ni zanemarljiva. Meni, da bodo zato letos Francozi prejeli zakladnico odličij.