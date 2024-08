Biden in Harris pozdravila izpuščene zapornike ob prihodu v ZDA

Washington, 2. avgusta - Predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta danes ob povratku v ZDA pozdravila tri ameriške državljane, ki so bili v četrtek izpuščeni v okviru izmenjave zapornikov med Zahodom in Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Oba sta izrazila zadovoljstvo ob njihovi vrnitvi in poudarila pomen diplomacije.