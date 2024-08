Separatisti na severu Malija naj bi ubili na desetine vojakov in ruskih plačancev

Bamako, 2. avgusta - Separatistični uporniki na severu Malija so v četrtek sporočili, da so v spopadih blizu meje z Alžirijo minuli teden ubili več kot 80 ruskih plačancev iz skupine Wagner in več deset malijskih vojakov. Prav tako naj bi zajeli več ujetnikov ter zasegli orožje in vojaško opremo.