Newyorške borze končale navzdol

New York, 1. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Tečaji delnic na Wall Streetu so v četrtek padli, potem ko so podatki o proizvodnji sprožili dvome o ameriškem gospodarstvu, kar je nasprotovalo optimizmu glede morebitnega znižanja obrestnih mer Federal Reserve, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.