Delo o tihi diplomaciji (2. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Novica Mihajlović v komentarju Dobro je imeti prijatelje piše o največji izmenjavi zapornikov med Zahodom, na čelu z Združenimi državami Amerike, in Rusijo, ki je po avtorjevem mnenju resen podvig mednarodne tihe diplomacije. Avtor dodaja, da izmenjava jasno kaže, da se dve veliki sili lahko pogovarjata in dogovorita, če želita, to pa vliva upanje.