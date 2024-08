Delo o vojnih zločinih (2. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Ali Žerdin v komentarju Zadnje dejanje pokola v My Laiu piše o vojnih zločinih in dejstvu, da je umrl William Calley, poročnik ameriške vojske, odgovoren za pokol v vietnamski vasici My Lai, resnico o tem pa je razkril novinar Seymour Hersh. Avtor meni, da bo nekega dne tudi resnica o Gazi rekonstruirana, tudi Hersh ima svoje naslednike.