Izidi evropske lige v nogometu (2)

* Izidi: prve tekme *Elfsborg - Šerif Tiraspol 2:0 (1:0) 1:0 Silkeborg - *Molde 3:2 (1:1) 1:3 Maccabi Petah Tikva - *Braga 0:5 (0:3) 0:2 (Luka Štor je igral do 71. minute za Maccabi) *Trabzonspor - Ružomberok 1:0 (0:0) 2:0 Botev Plovdiv - *Panathinaikos 0:4 (0:3) 1:2 (Andraž Šporar je igral od 79. minute za Panathinaikos) (Benjamin Verbič ni igral za Panathinaikos) (Adam Gnezda Čerin je igral do 73. minute za Panathinaikos) (Alen Korošec je igral od 46. minute za Botev) *Cercle Brugge - Kilmarnock 1:0 (1:0) 1:1 *Rijeka - Covrinul Hunedoara 1:0 (1:0) 0:0 (Dejan Petrovič je igral celo tekmo in dosegel gol za Rijeko) Vojvodina - *Ajax 1:3 (0:0) 0:1 *Rapid Dunaj - Wisla Krakov 6:1 (5:0) 2:1

* Opomba: moštva, označena z zvezdico, se se prebila v 3. krov kvalifikacij evropske lige, preostala pa v 3. krog kvalifikacij konferenčne lige