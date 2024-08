Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je Slovenija v Severno Makedonijo danes napotila helikopter Slovenske vojske s posadko, ki bo pomagal pri gašenju gozdnih požarov. Poročale so tudi o pozivu ministrstva za zunanje zadeve slovenskim državljanom v Libanonu, naj zapustijo državo in odsvetovalo potovanje v Izrael in Iran.