Izidi kvalifikacij nogometne konferenčne lige (1)

- torek, 30. julij: prve tekme *Drita - Breidablik 1:0 (0:0) 2:1 *Pjunik Erevan - Struga 3:1 (2:1) 1:2 *Flora - Virtus 5:2 (1:0, 2:2) 0:0 Hamrun - *Ballkani 0:2 (0:0) 0:0 *Dečić - Dinamo Batumi 0:0 2:0 - sreda, 31. julij: *Auda - Cliftonville 2:0 (0:0) 2:1 *Häcken - Dudelange 6:1 (3:1) 6:2 *Fehervar - Sumqayit 0:0 2:1 (Nejc Gradišar je igral od 46. minute za Fehervar) Austria Dunaj - *Ilves Tampere 4:5 (2:1, 3:2, 4:3) - 11 m 1:2 (Nik Prelec je igral od 61. minute ter v podaljšku dosegel gol za Austrio) *Spartak Trnava - Sarajevo 3:0 (2:0) 0:0 (Žiga Frelih je branil celo tekmo za Spartak) (Miha Kompan Breznik ni igral za Spartak) (Adrian Zeljković je igral celo tekmo za Spartak) *Mornar - Radnički 1923 4:3 (1:0, 2:1, 2:1) - 11 m 0:1 - četrtek, 1. avgust: *Astana - Milsami 1:0 (0:0) 1:1 *Ararat Armenija - Zimbru 3:1 (1:0) 3:0 Llapi - *Broendby 2:2 (1:0) 0:6 Bravo - *Zrinjski 1:3 (1:1) 1:0 Urartu - *Banik 0:2 (0:1) 1:5 *Ordabasy - Differdange 4:3 (1:1, 3:2) - 11 m 0:1 AEK Larnaka - *Paksi 0:2 (0:2) 0:3 Levadia - *Osijek 0:1 (0:0) 1:5 (Til Mavretič je igral do 65. minute za Levadio) Tobol - *St. Gallen 0:1 (0:0) 1:4 Transinvest - *Mlada Boleslav 0:1 (0:0) 0:2 Polisja Žitomir - *Olimpija 1:2 (1:1) 0:2 *Pafos - Žalgiris 3:0 (1:0, 1:0) 1:2 *Sabah - Maccabi Haifa 3:2 (0:1, 2:5, 3:6) - 11 m 3:0 Inter d'Escaldes - *AEK Atene 0:4 (0:1) 3:4 *Paide - Stjarnan 4:0 (1:0) 1:2 Universitatea Craiova - *Maribor 3:2 (0:0) 0:2 Caernarfon - *Legia 0:5 (0:0) 0:6 (Blaža Kramerja ni bilo v ekipi Legie) *Koebenhavn - Bruno's Magpies 5:1 (1:1) 3:0 Torpedo Kutaisi - *Omonia 1:2 (0:1) 1:3 Progres - *Djurgarden 1:0 (1:0) 0:3 *Brann - GA Eagles 2:1 (1:1) 0:0 *Sliema - Noah 0:0 0:7 (Vito Plut je igral do 74. minute za Sliemo) *Tromso - KuPS 1:0 (1:0) 1:0 19.30 Černo More - Hapoel Be'er Sheva 0:0 19.30 Vaduz - St. Patrick's 1:3 19.45 Vikingur - Gent 1:4 20.00 Partizani - Iberia 0:2 20.00 Neman Grodno - Cluj 0:0 20.30 Dunajska Streda - Zira 0:4 20.30 Slask - Riga 0:1 20.45 La Fiorita - Basaksehir 1:6 20.45 Shelbourne - Zürich 0:3 20.45 St. Mirren - Valur 0:0 21.00 Budućnost - CSKA 1948 Sofija 0:1 21.00 Torshavn - Hajduk 0:2 21.00 Egnatia - Vikingur 1:0 21.00 Vitoria - Floriana 1:0

* Moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v 3. kvalifikacijski krog, preostala so izpadla iz evropskih tekmovanj.