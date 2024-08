Simone Biles v Parizu nazaj na olimpijski prestol

Pariz, 1. avgusta - Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je kljub težavam na dvovišinski bradlji v finalu olimpijskega mnogoboja upravičila pričakovanja in se osem let po Riu 2016 vrnila na olimpijski prestol. Skupno je to zanjo šesta zlata kolajna z OI in obenem po ekipni zmagi z reprezentanco ZDA še druga zlata v Parizu.