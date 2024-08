Zahod pozdravil izmenjavo zapornikov

Ženeva/Bruselj/London, 1. avgusta - Združeni narodi, Evropska unija in zveza Nato so danes pozdravili izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je pozval k izpustitvi vseh neupravičeno zaprtih novinarjev in zagovornikov človekovih pravic. Zveza Nato pa je pohvalila tudi sodelovanje zaveznic pri izmenjavi.