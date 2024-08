Putin pomilostil v Rusiji izpuščene zapornike

Moskva, 1. avgusta - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes pomilostil ameriškega novinarja Evana Gershkovicha, nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana in več ruskih aktivistov in disidentov v okviru izmenjave zapornikov z Zahodom. Kremelj pa se je zahvalil voditeljem držav, ki so pomagali pri pripravi izmenjave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.