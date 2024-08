Biden izmenjavo zapornikov označil za dosežek diplomacije

Washington, 1. avgusta - Predsednik ZDA Joe Biden je izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo, del katere sta bila tudi ameriški novinar Evan Gershkovic in nekdanji ameriški marinec Paul Whelan, označil kot "podvig diplomacije", ki je končal njuno agonijo. Zahvalil se je zaveznicam ZDA, tudi Sloveniji, ki so sodelovale pri izmenjavi in sprejele pogumne odločitve.