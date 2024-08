Na razpis za ravnatelja ljubljanske Opere štiri prijave, tudi Ravterjeva

Ljubljana, 1. avgusta - Na razpis za direktorja SNG Opera in balet Ljubljana, katerega rok se je iztekel 22. julija, so prispele štiri popolne prijave, so za STA sporočili iz ministrstva za kulturo. Na razpis se je, kot so za STA potrdili v ljubljanski operno-baletni hiši, prijavil tudi dosedanji ravnatelj Staš Ravter.