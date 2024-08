Tedenski pregled - svet od 2. do 8. 8.

Ljubljana, 9. avgusta - Demokrati so za predsedniško kandidatko potrdili Kamalo Harris, podpredsedniški kandidat je Tim Walz. Ukrajinske sile so vdrle v rusko obmejno regijo Kursk. Ukrajina je od zaveznic prejela bojna letala F-16. Združeno kraljestvo so pretresali izgredi. Iran vztraja pri grožnji povračilnega napada na Izrael. Na Dunaju so preprečili teroristični napad.