Po finalu mladih še fantje do 18 let v polfinalu EP

Tampere, 1. avgusta - Mladi slovenski košarkarji nadaljuje uspešne predstave na evropskih prvenstvih. Potem ko je reprezentanca do 20 let pred dvema tednoma prišla do finala EP na Poljskem, so na dobri poti do medalje tudi fantje do 18 let na evropskem prvenstvu na Finskem. Po zmagi proti Švedski so že v polfinalu, kjer jih v soboto čaka Nemčija.