Iranska vojska grozi z maščevanjem Izraelu po uboju Hanije

Teheran, 1. avgusta - Iransko vodstvo se je že odločilo, da se bo maščevalo Izraelu, je danes po uboju političnega vodje Hamasa Ismaila Hanije izjavil načelnik štaba iranskih oboroženih sil Mohamad Bagheri in dodal, da vojska preučuje, kdaj in kako se bo odzvala. O odzivu bodo danes v Teheranu razpravljali tudi iranski uradniki in njihovi regionalni zavezniki.