Pristojni s seznama za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti umaknili 85 objektov

Ljubljana, 1. avgusta - Vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih ima za vseh 343 objektov, ki so se znašli na seznamu za odstranitev zaradi poplavne ogroženosti, zaključene strokovne podlage za nadaljnje aktivnosti, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. S seznama so umaknili 85 objektov, nanj pa bodo naknadno uvrstili dodatne objekte.