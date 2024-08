Komentarji na družbenih omrežjih športnike zelo prizadenejo

piše Neža Petan

Ljubljana, 6. avgusta - Športniki so na družbenih omrežjih poleg spodbud pogosto tarča tudi negativnih komentarjev, neutemeljenih kritik ali celo žaljenja. Teh so največkrat deležni ob neuspehih, ki jim sledijo negativni občutki, komentarji pa prinesejo še dodaten stres in napetost. Športni psihologi zato svetujejo, naj športniki spletnih komentarjev sploh ne prebirajo.