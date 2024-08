Kauzer po veliki kazni brez finala na OI v Parizu

Pariz, 1. avgusta - Slovenski kajakaš Peter Kauzer se v slalomu na divjih vodah na olimpijskih igrah v Parizu ni uvrstil v finale, ki bo ob 17.30. Na svojih petih OI je prišel do cilja s časom, ki bi mu zagotovil finale, vendar so mu sodniki naknadno dosodili zgrešena osma vratca in je zaradi petdesetih sekund pribitka pristal na 18. mestu med 20 polfinalisti.